На пост уполномоченного по правам предпринимателей претендует Юрий Герасименко. В этом статусе он работает 10 лет.

На пост уполномоченного по правам предпринимателей претендует только один кандидат.

В министерстве экономического развития Омской области рассказали об итогах подачи заявок от предпринимательских сообществ с их претендентами на пост бизнес-омбудсмена. Процедура проходила с 4 по 6 июня.

Интриги не случилось. Как и анонсировал «Омск-информ», единственная заявка подана от Омского областного Союза предпринимателей. Бизнесмены предложили кандидатуру Юрия Герасименко, занимающего этот пост с 2014 года.

Далее предстоит следующая процедура: члены экспертного совета, куда входят руководители предпринимательских объединений, представители бизнеса, профсоюзов, должны выразить мнение по кандидатуре на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Итоги голосования направят губернатору для представления претендента на согласование с федеральным уполномоченным. И только после одобрения на федеральном уровне Виталий Хоценко подготовит распоряжение о назначении регионального бизнес-омбудсмена.

Раньше срок полномочий бизнес-омбудсмена составлял 5 лет. Но решением Заксобрания этот период сейчас сократили до года. Юрий Герасименко является полковником в отставке. В свое время он работал в структурах правоохранительных органов, затем преподавал в Омской академии МВД.