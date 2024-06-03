Объявление о поиске кандидатов опубликовало региональное Минэкономразвития. Принимать предложения будут всего три дня.

Объявление о поиске кандидатов опубликовало региональное Минэкономразвития. Принимать предложения будут всего три дня.

Региональное министерство экономического развития опубликовало объявление о приеме предложений о кандидатурах на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.

Согласно тексту объявления, кандидатуры могут вносить четыре категории организаций:

зарегистрированные и действующие на территории Омской области структурные подразделения общероссийских общественных объединений предпринимателей, уставными целями которых является содействие правовой защите законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

региональные объединения предпринимателей с численностью членов свыше пятидесяти;

организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области.

торгово-промышленная палата Омской области.

Должность регионального бизнес-омбудсмена с 2014 года занимает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Раньше уполномоченные избирались на пять лет, поэтому в 2019 году Герасименко переизбрали, и с июня того же года длится его второй срок, который уже истекает. Напомним, что Законодательное собрание Омской области приняло законопроект, сокращающий срок полномочий бизнес-омбудсмена до года, а 24 мая его подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

При этом документ позволяет одному и тому же человеку занимать должность более двух сроков подряд. Однако о том, сохранит ли Герасименко свой пост, не сообщается.

Предложения о кандидатурах на должность принимаются в Омске с 4 по 6 июня.