Омск-Информ
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·Политика

Объявление о поиске кандидатов опубликовало региональное Минэкономразвития. Принимать предложения будут всего три дня. 

Региональное министерство экономического развития опубликовало объявление о приеме предложений о кандидатурах на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.  

Согласно тексту объявления, кандидатуры могут вносить четыре категории организаций: 

  • зарегистрированные и действующие на территории Омской области структурные подразделения общероссийских общественных объединений предпринимателей, уставными целями которых является содействие правовой защите законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
  • региональные объединения предпринимателей с численностью членов свыше пятидесяти; 
  • организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области. 
  • торгово-промышленная палата Омской области. 

Должность регионального бизнес-омбудсмена с 2014 года занимает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Раньше уполномоченные избирались на пять лет, поэтому в 2019 году Герасименко переизбрали, и с июня того же года длится его второй срок, который уже истекает. Напомним, что Законодательное собрание Омской области приняло законопроект, сокращающий срок полномочий бизнес-омбудсмена до года, а 24 мая его подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

При этом документ позволяет одному и тому же человеку занимать должность более двух сроков подряд. Однако о том, сохранит ли Герасименко свой пост, не сообщается. 

Предложения о кандидатурах на должность принимаются в Омске с 4 по 6 июня.

·Политика

Объявление о поиске кандидатов опубликовало региональное Минэкономразвития. Принимать предложения будут всего три дня. 

Региональное министерство экономического развития опубликовало объявление о приеме предложений о кандидатурах на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.  

Согласно тексту объявления, кандидатуры могут вносить четыре категории организаций: 

  • зарегистрированные и действующие на территории Омской области структурные подразделения общероссийских общественных объединений предпринимателей, уставными целями которых является содействие правовой защите законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
  • региональные объединения предпринимателей с численностью членов свыше пятидесяти; 
  • организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области. 
  • торгово-промышленная палата Омской области. 

Должность регионального бизнес-омбудсмена с 2014 года занимает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Раньше уполномоченные избирались на пять лет, поэтому в 2019 году Герасименко переизбрали, и с июня того же года длится его второй срок, который уже истекает. Напомним, что Законодательное собрание Омской области приняло законопроект, сокращающий срок полномочий бизнес-омбудсмена до года, а 24 мая его подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

При этом документ позволяет одному и тому же человеку занимать должность более двух сроков подряд. Однако о том, сохранит ли Герасименко свой пост, не сообщается. 

Предложения о кандидатурах на должность принимаются в Омске с 4 по 6 июня.