Объявление о поиске кандидатов опубликовало региональное Минэкономразвития. Принимать предложения будут всего три дня.
Региональное министерство экономического развития опубликовало объявление о приеме предложений о кандидатурах на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.
Согласно тексту объявления, кандидатуры могут вносить четыре категории организаций:
- зарегистрированные и действующие на территории Омской области структурные подразделения общероссийских общественных объединений предпринимателей, уставными целями которых является содействие правовой защите законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- региональные объединения предпринимателей с численностью членов свыше пятидесяти;
- организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области.
- торгово-промышленная палата Омской области.
Должность регионального бизнес-омбудсмена с 2014 года занимает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Раньше уполномоченные избирались на пять лет, поэтому в 2019 году Герасименко переизбрали, и с июня того же года длится его второй срок, который уже истекает. Напомним, что Законодательное собрание Омской области приняло законопроект, сокращающий срок полномочий бизнес-омбудсмена до года, а 24 мая его подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
При этом документ позволяет одному и тому же человеку занимать должность более двух сроков подряд. Однако о том, сохранит ли Герасименко свой пост, не сообщается.
Предложения о кандидатурах на должность принимаются в Омске с 4 по 6 июня.