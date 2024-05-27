Нынешний уполномоченный по правам предпринимателей Юрий Герасименко завершает работу на этом посту.

Нынешний уполномоченный по правам предпринимателей Юрий Герасименко завершает работу на этом посту.

Срок полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области сократили с пяти лет до года. Соответствующий законопроект был принят на недавнем заседании областного Заксобрания, губернатор Виталий Хоценко подписал его 24 мая, сообщают «Коммерческие вести».

При этом в документе сохранена норма, согласно которой один и тот же человек может занимать этот пост более чем два срока подряд. Следующий омбудсмен будет назначаться каждый год.

С 2014 года права омских предпринимателей защищает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Его второй пятилетний срок завершается на этом посту. Судя по всему, омбудсмен покинет свой пост.

В Омской области также есть уполномоченные при губернаторе по правам человека (Ирина Касьянова) и по правам детей (Елизавета Степкина). Об изменениях относительно сроков их полномочий не сообщалось.