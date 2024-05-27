Нынешний уполномоченный по правам предпринимателей Юрий Герасименко завершает работу на этом посту.
Срок полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области сократили с пяти лет до года. Соответствующий законопроект был принят на недавнем заседании областного Заксобрания, губернатор Виталий Хоценко подписал его 24 мая, сообщают «Коммерческие вести».
При этом в документе сохранена норма, согласно которой один и тот же человек может занимать этот пост более чем два срока подряд. Следующий омбудсмен будет назначаться каждый год.
С 2014 года права омских предпринимателей защищает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Его второй пятилетний срок завершается на этом посту. Судя по всему, омбудсмен покинет свой пост.
В Омской области также есть уполномоченные при губернаторе по правам человека (Ирина Касьянова) и по правам детей (Елизавета Степкина). Об изменениях относительно сроков их полномочий не сообщалось.