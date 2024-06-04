В Омском областном союзе предпринимателей назвали проверенного временем претендента на этот пост.

В Омском областном союзе предпринимателей назвали проверенного временем претендента на этот пост.

С сегодняшнего дня, 4 июня, и по 6 июня министерство экономического развития Омской области принимает заявки от различных предпринимательских сообществ с их претендентами на должность бизнес-омбудсмена. В ведомстве не стали называть конкретные фамилии, отметив, что процедура только началась.

По данным РИА «Омск-информ», Омский областной союз предпринимателей планирует заявить проверенного временем специалиста, уже дважды занимавшего этот пост.

– Мы считаем, что кандидатура Юрия Герасименко подходит наилучшим образом. Будем ходатайствовать за него, – заявил президент организации, руководитель сети автокомплексов REAKTOR Илья Николин.

К слову, заслуженный юрист России Юрий Герасименко защищает права предпринимателей с 2014 года. Раньше срок полномочий бизнес-омбудсмена составлял 5 лет. Но решением Заксобрания этот период сейчас сократили до года.

Другие предпринимательские объединения также представят своих претендентов. Не исключено, что это будет один и тот же кандидат, но возможны варианты.