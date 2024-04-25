Предприниматели выступили против отмены с 2025 года льготной ставки в 1 % для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Предприниматели выступили против отмены с 2025 года льготной ставки в 1 % для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения.

На сегодняшней пресс-конференции Омского областного союза предпринимателей представители бизнеса обрисовали безрадостные перспективы отмены льготы по упрощенной системе налогообложения. С 2020 года эта мера действовала как одна из «ковидных» преференций.

В действующей редакции закона Омской области в 2021 году установлены следующие ставки по УСН: если объектом налогообложения являются доходы – 1 %, если доходы, уменьшенные на величину расходов, – 5 %. С 1 января 2025 года эту льготу собираются отменить, и ставка для предприятий, работающих по «упрощенке», составит 6 %.

Бизнесмены считают, что этого ни в коем случае нельзя допускать. Прежде всего повышение налога приведет к усложнению бухгалтерской отчетности, придется нанимать новых, более квалифицированных сотрудников. Не говоря уже о потере потенциальных инвесторов. Об этом заявил глава Омского областного союза предпринимателей, владелец сети автосервисов «Реактор» Илья Николин. Предприниматели обратились к региональным властям с просьбой о продлении льготной ставки. В противном случае придется сменить прописку.

– Мы провели консультации с Минэкономики и налоговыми органами и выяснили, что все предприятия, которые не пользуются налоговыми льготами, платят 1 %. Больше у бизнеса платить не получается. Минфин говорит о колоссальных выпадающих доходах, если продолжат применять льготную ставку в 1 % для компаний, работающих по «упрощенке», но по факту это не так, – заметил Илья Николин. – Власти нас услышали, но решение вопроса затягивается. Если ничего не произойдет, предпринимателям нужно будет принимать какие-то самостоятельные действия, искать более комфортные условия. Есть регионы, где существует масса постоянно действующих льгот по налогообложению.

В качестве примера президент Омского областного союза предпринимателей привел Республику Мордовию с налоговой ставкой в 1 % для предпринимателей, предоставляемой на пять лет.

– Очень много предприятий уже перерегистрировались из Омской области. И с отменой льготы по УСН мы получим мощный отток компаний в другие регионы. Как следствие – снижение потребительского спроса. Сейчас мы все с вами на грани рентабельности, – подчеркнул Николин, признавшийся, что уже перерегистрировал несколько своих фирм в другие регионы.

Сменил прописку для части своих организаций и член координационного совета Омского областного союза предпринимателей Игорь Рубин. Предприниматель является совладельцем ТОК «Метромолл» и учредителем кофейни Traveler's coffee.

– В Новосибирской области со следующего года установят ставку в 1 %, и омский бизнес массово перерегистрируется туда. Наши власти полагают, что при увеличении платы в 6 раз соответственно вырастут и поступления областной бюджет. Представители общепита не все имеют большой бизнес, им проще уйти в другой регион, – обрисовал ситуацию по общепиту Игорь Рубин.

Другой член координационного совета, представляющий в Союзе предпринимателей фармацевтическое направление, Михаил Мельников рассчитывает на позитивный исход. И считает, что что продление льготы позволит вкладывать средства в развитие.

– Те дополнительные деньги, которые остаются у нас после уплаты налогов, идут на развитие. Мы не едим средства, а вкладываем их. А вложенные финансы – потенциал развития. Какие-то предприятия закроются, кто-то уйдет в «серую» зону, большинство же перерегистрируются. Надеется, что после диалога будут выработаны пути решения, – подчеркнул он.

Уже в ближайшие недели станет понятно, продлят ли власти действие налоговой льготы в 1 % для компаний, работающих по упрощенной системе. Но бизнес настроен решительно.