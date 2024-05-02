Глава Омского областного союза предпринимателей Илья Николин озвучил РИА «Омск-информ» планы по реализации серьезного инвестпроекта.
Президент Омского областного союза предпринимателей, руководитель сети автокомплексов REAKTOR Илья Николин рассказал «Омск-информу» о планах по реализации инвестпроекта.
Он пояснил, что ведет переговоры в качестве представителя инвестора, компании «Эстейт», с правительством региона, чтобы зайти в особую экономическую зону «Авангард». Бизнесмен с партнером запланировали открыть в Омске завод по строительству подъемного оборудования.
– Сейчас колоссальный подъем промышленных предприятий, и мы решили попробовать свои силы в этой сфере. Работая с субподрядчиком по техобслуживанию различного мостового оборудования, мы столкнулись с тем, что большая часть деталей для кранов китайского производства. Специалисты из Поднебесной создали отдельные производства по каждой конструкции. Нечто подобное мы намерены построить и в Омске: завод по строительству подъемного оборудования, чтобы полностью заменить импортные детали, – пояснил «Омск-информу» Николин.
Объем финансирования бизнесмен пока не озвучил.
– Денежную составляющую называть не стану, мы ведем переговоры с фондами о финансовом участии, – отметил Илья Николин.
Сроки реализации проекта предприниматель также предпочел на раскрывать, упомянув лишь, что на разработку бизнес-плана уйдет 1,5–2 месяца.