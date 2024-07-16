Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Виктор Ушаков, который вывел команду в Суперлигу, продолжит работу с молодежным составом.

Новым главным тренером волейбольного клуба «Омичка» назначен Андрей Подкопаев, сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник. Прежний наставник волейболисток Виктор Ушаков, выведший команду в Суперлигу, будет работать с молодежной командой «Омичка-2».

– Виктор Сергеевич Ушаков принял решение работать с молодежной командой «Омичка-2», которой предстоит выступать в молодежной лиге чемпионата России. Наш наставник будет воспитывать резерв для основной команды мастеров, – написал Колесник в своем телеграм-канале.

Андрей Подкопаев выигрывал серебро чемпионата страны и бронзу Кубка России с московским «Динамо», а также становился победителем Высшей лиги «А» с командой «Уфимочка-УГНТУ». Новый тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством клуба.

·Спорт

Виктор Ушаков, который вывел команду в Суперлигу, продолжит работу с молодежным составом.

Новым главным тренером волейбольного клуба «Омичка» назначен Андрей Подкопаев, сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник. Прежний наставник волейболисток Виктор Ушаков, выведший команду в Суперлигу, будет работать с молодежной командой «Омичка-2».

– Виктор Сергеевич Ушаков принял решение работать с молодежной командой «Омичка-2», которой предстоит выступать в молодежной лиге чемпионата России. Наш наставник будет воспитывать резерв для основной команды мастеров, – написал Колесник в своем телеграм-канале.

Андрей Подкопаев выигрывал серебро чемпионата страны и бронзу Кубка России с московским «Динамо», а также становился победителем Высшей лиги «А» с командой «Уфимочка-УГНТУ». Новый тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством клуба.