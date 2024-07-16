Омск-Информ
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·Общество

Где он находился все это время, не сообщается.
Молодой омич, который пропал почти неделю назад, нашелся спустя пару часов после публикации ориентировки. В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили, что 21-летний парень жив.
Напомним, родственники не видели омича с 10 июля. Однако волонтеры разыскивать его начали только сегодня.
·Общество

Где он находился все это время, не сообщается.
Молодой омич, который пропал почти неделю назад, нашелся спустя пару часов после публикации ориентировки. В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили, что 21-летний парень жив.
Напомним, родственники не видели омича с 10 июля. Однако волонтеры разыскивать его начали только сегодня.