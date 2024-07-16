В последний раз его видели на Левобережье, когда он покидал дом.

В Омске пропал 21-летний Максим Ежевчук. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», днем 10 июля он вышел из дома на улице Дмитриева и не вернулся. Парень был одет в белую футболку, черные джинсы и кроссовки Nike.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-70-10, либо в полицию – 02 (102). Для поисков также требуется помощь добровольцев.