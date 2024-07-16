Омск-Информ
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·Авто

Причина ограничения движения не называется.

В Госавтоинспекции предупредили о перекрытии Метромоста в течение двух ночей. Это произойдет сегодняшней ночью, с 23 часов и до 6 утра 17 июля. Кроме того будет запрещено движение с 23 часов 18 июля до 6 часов 19 июля.

Автолюбителей призывают быть бдительными и обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные таблички. Причина перекрытия не озвучивается. 

·Авто

Причина ограничения движения не называется.

В Госавтоинспекции предупредили о перекрытии Метромоста в течение двух ночей. Это произойдет сегодняшней ночью, с 23 часов и до 6 утра 17 июля. Кроме того будет запрещено движение с 23 часов 18 июля до 6 часов 19 июля.

Автолюбителей призывают быть бдительными и обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные таблички. Причина перекрытия не озвучивается. 