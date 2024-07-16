Омск-Информ
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·Авто

Власти планируют установить там новые дорожные знаки.
Перекрывать мост имени 60-летия Победы в Омске будут в связи с дорожными работами. Как рассказали корреспонденту РИА «Омск-информ» в региональном министерстве транспорта, там планируется установка ферм – специальных конструкций для монтажа на них знаков дорожного движения.
Напомним, движение на метромосту запретят в ночь с 16 на 17 июля, а также в ночь с 18 на 19 июля. Ограничения будут действовать с 23:00 до 6:00.
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·Авто

Власти планируют установить там новые дорожные знаки.
Перекрывать мост имени 60-летия Победы в Омске будут в связи с дорожными работами. Как рассказали корреспонденту РИА «Омск-информ» в региональном министерстве транспорта, там планируется установка ферм – специальных конструкций для монтажа на них знаков дорожного движения.
Напомним, движение на метромосту запретят в ночь с 16 на 17 июля, а также в ночь с 18 на 19 июля. Ограничения будут действовать с 23:00 до 6:00.
1204