Молодой человек набрал 232 балла на ЕГЭ, но будет вынужден учиться в другом городе. Омск не заинтересован в выпускниках, он считает.

Выпускник одной из школ Омска пожаловался на малое количество бюджетных мест в вузах родного города. Парень набрал на ЕГЭ солидные 232 балла, но понимает, что не сможет поступить в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского из-за малого количества бюджетных мест.

– Наш город не заинтересован в выпускниках! В Омске так много льготников, что неизвестно, где учиться обычным людям? Например, в ОмГУ им. Достоевского мало бюджета на IT-направления. 10 бюджетных мест – это что за число для такого мегаполиса? Все места заняты льготой, целевиками. Где учиться выпускникам наших школ? У меня 232 балла, пришлось подавать документы в другие вузы и города, – цитирует молодого человека портал «Город55».

Омские выпускники, хорошо сдавшие ЕГЭ, нередко уезжают учиться в другие города. Отсутствие необходимого количества бюджетных мест в местных вузах в качестве причины их миграции ранее не называлось.