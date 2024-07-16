Ученый-биолог Виталий Наполов назвал три категории людей, кому не следует употреблять этот продукт в пищу.

Лето – самый сезон для фруктов и овощей. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов поведал о пользе и вреде дыни.

По словам эксперта, главные достоинства этого фрукта – низкая калорийность, примерно 35 ккал на 100 г продукта. В ней много витамина С, содержатся бета-каротин, витамины группы В, РР и Е. Богатый набор микроэлементов: калий, железо, кремний и другие. Плоды дыни содержат антиоксиданты.

Однако этот фрукт нужно уметь употреблять правильно и в меру.

– В сутки можно употреблять 300–500 г этого продукты, но разовый прием стоит ограничивать 200 г, – приводят слова специалиста «Известия». – На самом деле достаточно соблюдать несколько правил, чтобы избежать негативных реакций: не есть дыню натощак, непосредственно перед едой и сразу после приема другой пищи. Ни в коем случае не употреблять ее с молочными продуктами.

По словам биолога, вред дыня может принести трем категориям людей: больным сахарным диабетом; с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения; с аллергией или индивидуальной непереносимостью к этому плоду.