В Омском ГАУ прошел круглый стол по вопросам открытия специализированных классов в сельских школах.

В Омской области на данный момент открыто 63 профильных класса в 17 районах. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации начало модернизацию системы агротехнологических классов по модели «Школа-вуз-бизнес». Целевыми станут школы в Большереченском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Марьяновском, Нововаршавском, Одесском, Омском и Тюкалинском районах, а за каждой из школ будет закреплено предприятие, на которых ученики смогут проходить практик

На круглом столе, прошедшем в ОмГАУ, обсудили этот вопрос. Среди участников — ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, министр образования Омской области Иван Кротт, а также министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

- Наш аграрный регион активно включается в этот проект, который позволит знакомить школьников с аграрными профессиями и готовить кадры для предприятий агропромышленного комплекса, – отметил Иван Кротт.

Во время этой встречи формировали планы мероприятий на будущее, обсуждали вопросы профориентации для школьников и вопросы повышения престижа аграрных профессий.