Банк работает по «семейной» ипотеке уже более шести лет. За это время свои жилищные условия улучшили 220 тысяч клиентов.

С 10 июля клиенты могут оформить в ВТБ заявки по новым условиям «семейной» ипотеки. Подача документов доступна россиянам, воспитывающим одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина и составляет 6 % годовых.

Все три категории заемщиков могут получить в ВТБ «семейную» ипотеку на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

Оформление заявок на обновленную «семейную» программу доступно через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях. В ВТБ клиенты могут сочетать «семейную» ипотеку с рыночными программами и получить до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 15 млн – в остальных регионах по комбинированной льготной ставке. Первый взнос должен составлять не менее 20,1 %. Срок договора может достигать 30 лет.

– В последний год «семейная» ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков – в нашем банке он вырос почти на 65 % к маю, – говорит начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. – Из-за завершения «старых» условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно «горячо» было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров.

Для ВТБ развитие комплексной работы с семьями – стратегический приоритет. ВТБ работает по «семейной» ипотеке уже более шести лет. За это время свои жилищные условия улучшили 220 тысяч заемщиков банка, получив на покупку недвижимости более 1,1 трлн рублей.

Чтобы помочь клиентам узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей, ВТБ развивает сервис «Социальный калькулятор». На горизонте 2026 года банк намерен увеличить количество получателей соцвыплат в 4 раза – до 3 млн человек. Для эффективного управления бюджетом семей ВТБ развивает экосистему дополнительных карт и стикеров, не взимает комиссию за оплату услуг ЖКХ, детских садов и школ. Банк также предоставляет цифровое оформление налоговых вычетов и онлайн-распоряжение материнским капиталом на погашение ипотеки. Кроме того, ВТБ бесплатно страхует всех детей в семье на случай критических заболеваний и реализует программу по поддержке будущих мам и детей, направленную на снижение числа вынужденных прерываний беременности, риска смертности новорожденных и, как результат, повышение уровня рождаемости.

ПАО БАНК ВТБ. ИНН 7702070139. Реклама