Омск-Информ
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·Общество

В суде их представляют сотрудники прокуратуры.
Прокуратура направила 14 исков в суд, чтобы взыскать с АО «Омск РТС» компенсации за плохое отопление. Сотрудники ведомства продолжают восстанавливать права омичей, которые по состоянию здоровья не могут сделать это самостоятельно.
– Установлено, что повреждения систем и оборудования ТЭЦ № 5 в декабре 2023 года привели к невозможности обеспечить диспетчерские задания по температуре и давлению теплоносителя в сети теплоснабжения в точке его передачи в сети АО «Омск РТС». В свою очередь, это привело к невозможности подачи теплоносителя надлежащего качества по температуре и давлению в том числе, в многоквартирные дома на территории Центрального, Ленинского и Октябрьского округов Омска, – сообщили в прокуратуре.
Ранее компенсации по 9 тыс. рублей получили 87-летний ветеран труда, 64-летняя пенсионерка и 65-летний инвалид 2-й группы.
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·Общество

В суде их представляют сотрудники прокуратуры.
Прокуратура направила 14 исков в суд, чтобы взыскать с АО «Омск РТС» компенсации за плохое отопление. Сотрудники ведомства продолжают восстанавливать права омичей, которые по состоянию здоровья не могут сделать это самостоятельно.
– Установлено, что повреждения систем и оборудования ТЭЦ № 5 в декабре 2023 года привели к невозможности обеспечить диспетчерские задания по температуре и давлению теплоносителя в сети теплоснабжения в точке его передачи в сети АО «Омск РТС». В свою очередь, это привело к невозможности подачи теплоносителя надлежащего качества по температуре и давлению в том числе, в многоквартирные дома на территории Центрального, Ленинского и Октябрьского округов Омска, – сообщили в прокуратуре.
Ранее компенсации по 9 тыс. рублей получили 87-летний ветеран труда, 64-летняя пенсионерка и 65-летний инвалид 2-й группы.
1054