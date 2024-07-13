Омск-Информ
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·Спорт

При этом хозяев – спортсменов из Тарского района – в тройке лидеров нет.

В Таре продолжается областная спартакиада «Королева спорта». Хозяев пока среди лидеров нет, но они, похоже, не унывают.

– Хозяева спартакиады уже успели преподнести отличный подарок своим землякам в виде побед в традиционных для них видах спорта, которые развиваются в районе, – дзюдо и мотокроссе, – рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.

Сегодня также стартовали состязания по футболу, легкой атлетике и волейболу. Победители определятся завтра.

Завтра же станет известен и победитель 54-й областной спартакиады. Пока в лидерах три района – Омский, Таврический и Исилькульский.

·Спорт

При этом хозяев – спортсменов из Тарского района – в тройке лидеров нет.

В Таре продолжается областная спартакиада «Королева спорта». Хозяев пока среди лидеров нет, но они, похоже, не унывают.

– Хозяева спартакиады уже успели преподнести отличный подарок своим землякам в виде побед в традиционных для них видах спорта, которые развиваются в районе, – дзюдо и мотокроссе, – рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.

Сегодня также стартовали состязания по футболу, легкой атлетике и волейболу. Победители определятся завтра.

Завтра же станет известен и победитель 54-й областной спартакиады. Пока в лидерах три района – Омский, Таврический и Исилькульский.