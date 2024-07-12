В текущем году заложено более 45 опытов на различные тематики.

В текущем году заложено более 45 опытов на различные тематики.

В Омском аграрном университете им. П.А.Столыпина завершилась сдача летней «сессии» ученых-агрономов. Научные руководители и обучающиеся университета рассказали о заложенных опытах, целях и задачах исследований, об ожидаемых результатах и о перспективах внедрения полученных данных и материалов в производство.

Основные темы для опытов - повышение технологических и пищевых качеств зерна яровой мягкой пшеницы селекционными и агротехническими методами; биологизация системы удобрений при возделывании зерновых культур в условиях Омской области; эффективность применения биопрепаратов при возделывании сельскохозяйственных культур; оптимизация питания сортов яровой мягкой пшеницы на максимальный урожай на основе почвенно-растительной диагностики; экологическая оценка действия микроэлементов в системе почва – растение в условиях южной лесостепи Западной Сибири; влияние сортовых особенностей картофеля на урожайность и сохраняемость клубней в условиях южной лесостепи Омской области.

Представившие свои исследования аспиранты заявили, что учет и наблюдения проводятся в соответствии с методикой государственного сортоиспытания и методикой ВИР. Также были осмотрены демонстрационные площадки по технологиям, которые были заложены во взаимодействии с региональным и федеральным Минсельхозом. В итоге площадь всех осмотренных за период «сдачи» участков составила более 2 га.

Приемку подытожил директор учхоза Владимир Кумпан:

- Состояние селекционных посевов и полевых опытов хорошее и обещает высокую урожайность. Но впереди еще много работы по скрещиванию селекционного материала. Ученым предстоит оценить исходный материал и селекционные линии, применить микроэлементы, фунгициды и инсектициды. В приоритете – своевременная и качественная уборка урожая.

После приемки посевов участники обсуждали вопросы, составляли планы на проведение исследований в будущем. Комиссия высоко оценила полевые эксперименты и дала рекомендации по устранению недочетов.