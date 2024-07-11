Омск-Информ
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·Общество

Наталья Петровна посвятила преподаванию более 30 лет.

Вчера, 10 июля, на 67-м году жизни ушла из жизни тренер – преподаватель Омской региональной общественной организации «Федерация Киокусинкай» Голикова Наталья Петровна.  Омичка работала тренером более 30 лет. Она воспитала не одно поколение спортсменов разного уровня.

«Наталья Петровна всегда могла постоять за себя, помочь и поддержать, – говорят о ней коллеги. – Останется в нашей памяти жизнерадостным человеком и бойцом, кем и была всю свою жизнь».

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования близким и родным Натальи Петровны.

·Общество

Наталья Петровна посвятила преподаванию более 30 лет.

Вчера, 10 июля, на 67-м году жизни ушла из жизни тренер – преподаватель Омской региональной общественной организации «Федерация Киокусинкай» Голикова Наталья Петровна.  Омичка работала тренером более 30 лет. Она воспитала не одно поколение спортсменов разного уровня.

«Наталья Петровна всегда могла постоять за себя, помочь и поддержать, – говорят о ней коллеги. – Останется в нашей памяти жизнерадостным человеком и бойцом, кем и была всю свою жизнь».

Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования близким и родным Натальи Петровны.