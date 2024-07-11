Светофор на улице Лукашевича не работал с обеда.

Светофор на улице Лукашевича не работал с обеда.

Сегодня, 11 июля, в одном из омских пабликов появилась информация об аварии на Левобережье. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на улице Лукашевича.

Омичи рассказали, что на перекрестке отключили светофор еще в 13:00. Из-за этого автомобили столкнулись между собой.

По всей видимости, светофор не работал во время сильного ливня, который накрыл сегодня Омск. Как рассказали «Омск-информу» в пресс-службе УМВД России по Омской области, в ДТП никто не пострадал.