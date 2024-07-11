Омичи сокрушаются, что до аэропорта за городом не будут ходить скоростные электрички. Перевозчики предложили другие способы, как туда оперативно добраться.
Пассажиропотоком не вышли
В недавнем интервью гендиректор АО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов сделал резонансное заявление. По словам топ-менеджера, запускать аэроэкспресс в аэропорт Федоровка, который построят в 2028 году, экономически нецелесообразно – для этого нужен большой пассажиропоток. А его в Омске попросту нет.
– Аэроэкспресс – это скоростные поезда, которых нет нигде, кроме Москвы. Это дорогая штука, чтобы она окупилась, нужен большой пассажиропоток, – сказал Селиверстов в интервью «Коммерческим вестям». – Аэроэкспресса в чистом виде нет даже в Питере. Там нет и скоростного трамвая, ничего, кроме хорошей асфальтированной дороги с выделенной полосой и автобусного сообщения между одной из последних станций метро и аэропортом.
Заявление директора аэропорта вызвало шквал критики со стороны омичей. Под заметкой на сайте «Омск-информ» было оставлено свыше 120 комментариев. В основном негативные.
– Когда планировали аэропорт, в тандеме было метро как средство быстрой и дешевой поездки. Теперь за такси до аэропорта проезд будет, как билет на самолет в Сочи, – пишет пользователь с ником Мостовик.
– Таксисты уже в предвкушении, карманы наготове, – иронично добавляет другой комментатор.
– В селах аэроэкспрессы не ходят, – пригвоздил омич Нейтрал.
Прижились только в Москве
«Омск-информ» внимательно изучил, как обстоят дела с аэроэкспрессами в других городах страны. И выяснил, насколько реально развивать этот вид транспорта.
Аэроэкспрессы от одноименной компании начали курсировать в Москве с 2007 года и были призваны разгрузить мегаполис от пробок. Раз в полчаса поезда регулярно отправлялись с трех вокзалов: Павелецкого, Киевского и Белорусского в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Но есть одно «но»: с появлением новых станций метро пассажиропоток в аэроэкспрессах упал.
Во Владивостоке, Самаре, Казани и Сочи тоже пытались запустить аэроэкспрессы, но проекты не оправдали себя из-за низкого пассажиропотока: скоростные поезда, по сути, возили воздух.
В Санкт-Петербурге последние несколько лет муссировалась идея запуска аэроэкспрессов до Пулково. Но дальше разговоров дело не пошло, несмотря на 20 млн пассажиров в год. Нет и вряд ли появятся в ближайшее время скоростные поезда до аэропортов Новосибирска, Красноярска и Тюмени.
На автобусах или такси
Исполнительный директор международного аэропорта Курумоч (Самара), экс-руководитель Омского аэропорта Михаил Берман вторит словам своего коллеги Олега Селиверстова. Берман также считает, что аэроэкспресс до Федоровки не нужен, для доставки пассажиров хватит автомобильного транспорта.
– Аэроэкспрессы экономически невыгодны для Омска. Разберем по аналогии с Москвой: каждый час в аэропорты города отправляются электрички. Вряд ли это получится реализовать в масштабах Омска, – говорит Берман. – Чтобы добраться до нового аэропорта, достаточно автобуса, такси или личного транспорта. Это не такое большое расстояние. По существующим нормам, аэропорты на расстоянии до 50 километров от города – это нормально. Транспортную доступность вполне можно закрыть регулярным автобусным сообщением.
Омские перевозчики уже сегодня готовы предложить альтернативу аэроэкспрессу. Виталий Торопов, работающий в сфере пассажирских перевозок и такси, считает, что до аэропорта стоит запустить частные автобусы.
– Если областные власти посчитают аэроэкспрессы экономически необоснованным транспортом, то нужно предусмотреть альтернативу. В этом случае остаются автобусы или такси. Сейчас такси от железнодорожного вокзала до Федоровки доедет за 1,5 часа. Стоимость такой поездки составит не в час пик 1300 рублей, – приводит расчеты бизнесмен. – Как это будет выглядеть на автобусе, в перспективе должен оценить департамент транспорта. С поездками на автобусах и маршрутках ценник гораздо более демократичный. Я бы с удовольствием купил автобусы и пустил бы их до Федоровки от железнодорожного вокзала.
В свою очередь, глава омской службы «Яндекс такси» Николай Берендеев готов увезти всех пассажиров в Федоровку на такси. Предприниматель не скрывает, что новое направление для перевозок – выгодный бизнес.
– Для нас расценки до Федоровки в самый раз. Это направление станет достаточно востребованным. Никаких сложностей не возникнет. Машин более чем достаточно. Вполне можно обойтись без аэроэкспресса, – заявил Берендеев.
Несмотря на то что с появлением Федоровки нагрузка на транспортную систему Омска неизменно возрастет, думать об аэроэкспрессах пока рано: для этого нужен большой пассажиропоток, а он пока есть только в Москве. Субсидировать скоростные поезда, в которых будут ездить несколько десятков пассажиров, бюджет не станет, а частникам это невыгодно.
Остается автомобильный транспорт – автобусы и такси. Участники этого рынка готовы хоть сегодня отвезти пассажиров в аэропорт за городом, так что проблем с оперативной доставкой омичей к самолетам возникнуть не должно. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить. Чтобы таксисты держали адекватный ценник на свои услуги, обязательно должна быть альтернатива в виде автобуса, субсидируемого государством. Тот, кому нужно быстро, выберет такси, а более бюджетный пассажир сможет добраться в аэропорт и на автобусе. В конце концов, даже в Москве далеко не все пользуются аэроэкспресссами, хоть это удобно, безопасно и относительно доступно.