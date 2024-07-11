Омичи сокрушаются, что до аэропорта за городом не будут ходить скоростные электрички. Перевозчики предложили другие способы, как туда оперативно добраться.

Омичи сокрушаются, что до аэропорта за городом не будут ходить скоростные электрички. Перевозчики предложили другие способы, как туда оперативно добраться.

Пассажиропотоком не вышли

В недавнем интервью гендиректор АО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов сделал резонансное заявление. По словам топ-менеджера, запускать аэроэкспресс в аэропорт Федоровка, который построят в 2028 году, экономически нецелесообразно – для этого нужен большой пассажиропоток. А его в Омске попросту нет.

– Аэроэкспресс – это скоростные поезда, которых нет нигде, кроме Москвы. Это дорогая штука, чтобы она окупилась, нужен большой пассажиропоток, – сказал Селиверстов в интервью «Коммерческим вестям». – Аэроэкспресса в чистом виде нет даже в Питере. Там нет и скоростного трамвая, ничего, кроме хорошей асфальтированной дороги с выделенной полосой и автобусного сообщения между одной из последних станций метро и аэропортом.

Заявление директора аэропорта вызвало шквал критики со стороны омичей. Под заметкой на сайте «Омск-информ» было оставлено свыше 120 комментариев. В основном негативные.

– Когда планировали аэропорт, в тандеме было метро как средство быстрой и дешевой поездки. Теперь за такси до аэропорта проезд будет, как билет на самолет в Сочи, – пишет пользователь с ником Мостовик.

– Таксисты уже в предвкушении, карманы наготове, – иронично добавляет другой комментатор.

– В селах аэроэкспрессы не ходят, – пригвоздил омич Нейтрал.

Прижились только в Москве

«Омск-информ» внимательно изучил, как обстоят дела с аэроэкспрессами в других городах страны. И выяснил, насколько реально развивать этот вид транспорта.

Аэроэкспрессы от одноименной компании начали курсировать в Москве с 2007 года и были призваны разгрузить мегаполис от пробок. Раз в полчаса поезда регулярно отправлялись с трех вокзалов: Павелецкого, Киевского и Белорусского в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Но есть одно «но»: с появлением новых станций метро пассажиропоток в аэроэкспрессах упал.

Во Владивостоке, Самаре, Казани и Сочи тоже пытались запустить аэроэкспрессы, но проекты не оправдали себя из-за низкого пассажиропотока: скоростные поезда, по сути, возили воздух.

В Санкт-Петербурге последние несколько лет муссировалась идея запуска аэроэкспрессов до Пулково. Но дальше разговоров дело не пошло, несмотря на 20 млн пассажиров в год. Нет и вряд ли появятся в ближайшее время скоростные поезда до аэропортов Новосибирска, Красноярска и Тюмени.

На автобусах или такси

Исполнительный директор международного аэропорта Курумоч (Самара), экс-руководитель Омского аэропорта Михаил Берман вторит словам своего коллеги Олега Селиверстова. Берман также считает, что аэроэкспресс до Федоровки не нужен, для доставки пассажиров хватит автомобильного транспорта.

– Аэроэкспрессы экономически невыгодны для Омска. Разберем по аналогии с Москвой: каждый час в аэропорты города отправляются электрички. Вряд ли это получится реализовать в масштабах Омска, – говорит Берман. – Чтобы добраться до нового аэропорта, достаточно автобуса, такси или личного транспорта. Это не такое большое расстояние. По существующим нормам, аэропорты на расстоянии до 50 километров от города – это нормально. Транспортную доступность вполне можно закрыть регулярным автобусным сообщением.

Омские перевозчики уже сегодня готовы предложить альтернативу аэроэкспрессу. Виталий Торопов, работающий в сфере пассажирских перевозок и такси, считает, что до аэропорта стоит запустить частные автобусы.

– Если областные власти посчитают аэроэкспрессы экономически необоснованным транспортом, то нужно предусмотреть альтернативу. В этом случае остаются автобусы или такси. Сейчас такси от железнодорожного вокзала до Федоровки доедет за 1,5 часа. Стоимость такой поездки составит не в час пик 1300 рублей, – приводит расчеты бизнесмен. – Как это будет выглядеть на автобусе, в перспективе должен оценить департамент транспорта. С поездками на автобусах и маршрутках ценник гораздо более демократичный. Я бы с удовольствием купил автобусы и пустил бы их до Федоровки от железнодорожного вокзала.

В свою очередь, глава омской службы «Яндекс такси» Николай Берендеев готов увезти всех пассажиров в Федоровку на такси. Предприниматель не скрывает, что новое направление для перевозок – выгодный бизнес.

– Для нас расценки до Федоровки в самый раз. Это направление станет достаточно востребованным. Никаких сложностей не возникнет. Машин более чем достаточно. Вполне можно обойтись без аэроэкспресса, – заявил Берендеев.

Несмотря на то что с появлением Федоровки нагрузка на транспортную систему Омска неизменно возрастет, думать об аэроэкспрессах пока рано: для этого нужен большой пассажиропоток, а он пока есть только в Москве. Субсидировать скоростные поезда, в которых будут ездить несколько десятков пассажиров, бюджет не станет, а частникам это невыгодно.

Остается автомобильный транспорт – автобусы и такси. Участники этого рынка готовы хоть сегодня отвезти пассажиров в аэропорт за городом, так что проблем с оперативной доставкой омичей к самолетам возникнуть не должно. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить. Чтобы таксисты держали адекватный ценник на свои услуги, обязательно должна быть альтернатива в виде автобуса, субсидируемого государством. Тот, кому нужно быстро, выберет такси, а более бюджетный пассажир сможет добраться в аэропорт и на автобусе. В конце концов, даже в Москве далеко не все пользуются аэроэкспресссами, хоть это удобно, безопасно и относительно доступно.