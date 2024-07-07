Для окупаемости аэроэкспресса нужен большой пассажиропоток – такой, как в Москве.

Для окупаемости аэроэкспресса нужен большой пассажиропоток – такой, как в Москве.

В новый аэропорт «Омск-Федоровка», который построят в 2028 году, пассажирам придется добираться автомобильным транспортом. Запускать аэроэкспресс до воздушной гавани, скорее всего, не будут – для этого требуется большой пассажиропоток. Из российских городов он есть только в Москве.

– Аэроэкспресс – это скоростные поезда, которых нет нигде, кроме Москвы. Это дорогая штука, чтобы она окупилась, нужен большой пассажиропоток, – сказал в интервью «Коммерческим вестям» гендиректор АО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов. – Аэроэкспресса в чистом виде нет даже в Питере. Там нет и скоростного трамвая, ничего, кроме хорошей асфальтированной дороги с выделенной полосой и автобусного сообщения между одной из последних станций метро и аэропортом.

Топ-менеджер назвал «мифической» проблемой с транспортной доступностью «Федоровки».

– Она решается обычными автобусами при грамотном распределении и выделением полосы. Если обратили внимание, дорогу к Федоровке уже начали приводить в порядок, расширять, – добавил Селиверстов.

Расстояние от Омска до Федоровки составляет около 30 км. Ранее обсуждались планы о доставке туда пассажиров железнодорожным транспортом.