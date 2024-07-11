По их словам, вода загрязнена как в официальной, так и в незаконной колонке.

По их словам, вода загрязнена как в официальной, так и в незаконной колонке.

Жители поселка Максима Горького в Тарском районе пожаловались в соцсетях на качество питьевой воды. Как сообщается в посте, в воде живут черви.

– Приходится пить, готовить еду на воде с червями. Эту воду пьют и дети, подбегая к колонке утолить жажду летом. Башня, от которой идет вода в колодец, не ремонтировалась лет 20, наверное. Нет крыши на башне, туда падает все (и голуби мертвые там были, и крысы, и всякий мусор), соответственно, это все там разлагается, и образуются черви, – отмечают местные жители.

Жители возили воду в местную администрацию, но главу поселения им застать не удалось. Одна из чиновниц в ответ на жалобы пригрозила совсем закрыть колонку.

В администрации района ответили, что эта колонка незаконная, ее обслуживанием никто не занимается и скоро ее снесут. Официальная колонка располагается по адресу: Конторская, 15.

– Кровля водонапорной башни, установленной в поселке Максима Горького Пологрудовского сельского поселения, – закрытого типа. Исключено попадание птиц и грызунов. Обслуживающее муниципальное предприятие «Орбита» регулярно проводит работы по дезинфекции, хлорированию и промывке водонапорной башни и сетей. В марте текущего года проведены лабораторные исследования воды, где бактерии не были обнаружены, – сообщили в администрации.

В августе планируется дезинфекция, хлорирование и промывка водонапорной башни и сетей. После этого воду снова исследуют.

– На Конторской, 15, точно такая же вода с червями! – отметил в комментариях житель поселка Федор Колесников.

Другие жители добавили, что эта колонка и вовсе сломалась.