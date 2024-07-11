Омск-Информ
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·Общество

Женщина возместила ущерб, хотя и не без помощи приставов.
Житель проспекта Мира через суд взыскал с соседки, которая затопила его квартиру, 124 тыс. рублей. Как сообщают судебные приставы, горячая вода повредила натяжной потолок, каркас двуспальной кровати, линолеум, обои, светильник и плинтус. После этого в квартире также появился сильный запах сырости.
Когда приставам поступило решение суда, они уведомили соседку и взыскании и возможных штрафных санкциях. Счета женщины арестовали. После этого она исполнила решение суда и возместила ущерб, который причинила.
·Общество

Женщина возместила ущерб, хотя и не без помощи приставов.
Житель проспекта Мира через суд взыскал с соседки, которая затопила его квартиру, 124 тыс. рублей. Как сообщают судебные приставы, горячая вода повредила натяжной потолок, каркас двуспальной кровати, линолеум, обои, светильник и плинтус. После этого в квартире также появился сильный запах сырости.
Когда приставам поступило решение суда, они уведомили соседку и взыскании и возможных штрафных санкциях. Счета женщины арестовали. После этого она исполнила решение суда и возместила ущерб, который причинила.