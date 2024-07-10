Врачи столкнулись с аномалией во время родов, но сохранили женщине возможность иметь детей.

Врачи столкнулись с аномалией во время родов, но сохранили женщине возможность иметь детей.

В акушерском стационаре перинатального центра ОКБ провели уникальную акушерскую операцию. Пациентка перенесла полостную операцию из-за внутрибрюшного кровотечения, а также трофобластическую болезнь с шестью курсами полихимиотерапии.

Женщина переносила беременность с осложнениями. Когда она приехала рожать в перинатальный центр, ей стали делать кесарево сечение. Во время операции врачи обнаружили аномальное прикрепление плаценты: она вросла в стенку матки и сигмовидную кишку.

Хирурги приняли решение сохранить женщине матку, чтобы она могла снова стать матерью. Операция продлилась два с половиной часа.

«Использована методика метропластики профессора Баринова, применена современная методика двубаллонной тампонады матки модулями Жуковского, реинфузия крови аппаратом CellSaver, – рассказали в региональном Минздраве.

Операция завершилась успешно. Женщина родила дочь весом 2 700 г, также ей сохранили матку.