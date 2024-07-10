Одна из улиц существовала 32 года, и ее наконец заметили и назвали.

Одна из улиц существовала 32 года, и ее наконец заметили и назвали.

Сегодня, 10 июля, в Омске прошло заседание горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Во время мероприятия депутаты поддержали инициативу, которая связана с присвоением названий двум новым улицам в Кировском округе.

Так, участок от улицы Верхнеднепровской до улицы Фиалкова, расположенный параллельно улице Меридиальной, решили назвать улицей Дарвина. А переулок, который проходит от улицы Верхнеднепровской до улицы Шадринской и параллельно улице Ржевской, получил название «переулок Нижний».

Отметим, что эти предложения предварительно одобрила городская топонимическая комиссия. В администрации округа рассказали, что улица Дарвина фактически существует с 1992 года, но ее так и не назвали официально. На этой улице находится частный дом, также там хотят построить еще девять жилых домов. Кроме того, еще шесть частных домов появятся в переулке Нижнем.

Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.