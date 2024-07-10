Омск-Информ
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·Политика

Ему грозит лишение водительских прав или арест.
Мировой суд Омской области назначил слушание дела по факту ДТП с участием главы Полтавского района Александра Милашенко. Его обвиняют в оставлении места ДТП. Заседание состоится 12 июля. Чиновнику грозит лишение водительских прав на полтора года или арест на 15 суток.
Напомним, 26 мая около 15:00 на объездной дороге возле села Воронцовка автомобиль главы Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и врезался в «Иж-2717-220». Водитель иномарки, которым, по предварительной информации, был сам Милашенко, покинул место ДТП на попутке. Водитель «Ижа» обратился в больницу.
Через пару дней пропавший Милашенко также нашелся в областной клинической больнице.
·Политика

Ему грозит лишение водительских прав или арест.
Мировой суд Омской области назначил слушание дела по факту ДТП с участием главы Полтавского района Александра Милашенко. Его обвиняют в оставлении места ДТП. Заседание состоится 12 июля. Чиновнику грозит лишение водительских прав на полтора года или арест на 15 суток.
Напомним, 26 мая около 15:00 на объездной дороге возле села Воронцовка автомобиль главы Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и врезался в «Иж-2717-220». Водитель иномарки, которым, по предварительной информации, был сам Милашенко, покинул место ДТП на попутке. Водитель «Ижа» обратился в больницу.
Через пару дней пропавший Милашенко также нашелся в областной клинической больнице.