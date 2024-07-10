Также будет смонтирована архитектурная подсветка. На мосту у телецентра подсветка будет выполнена в стилистике «G-Drive Арены».

Также будет смонтирована архитектурная подсветка. На мосту у телецентра подсветка будет выполнена в стилистике «G-Drive Арены».

Заместитель директора департамента строительства мэрии Михаил Сизов рассказал о грядущем капитальном ремонте двух городских мостов – Комсомольского и имени 60-летия ВЛКСМ. После завершения работ в 2026 году на обоих сооружениях появится архитектурная подсветка, причем на втором мосту она будет выполнена в стилистике «G-Drive Арены».

Поскольку Комсомольский мост является старейшим в Омске (построен в 1953 году), на нем предстоит замена перильных ограждений. Их демонтируют и сделают аналогичные из современных материалов. Исторические опоры освещения постараются сохранить.