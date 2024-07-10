Он совершил преступление всего через месяц после приезда в город.

Он совершил преступление всего через месяц после приезда в город.

Суд признал 30-летнего уроженца Армении виновным в изнасиловании омички. В наказание мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 8 лет.

Как сообщает Следственный комитет, в августе 2023 года мужчина переехал в Омск к родственникам. Рано утром 2 сентября он катался по городу и увидел на остановке на улице Лукашевича девушку, которая собиралась ехать на работу. Он силой посадил омичку в машину, вывез в безлюдное место и, угрожая убийством, изнасиловал.

После случившегося девушка обратилась в полицию. Поймали насильника сотрудники полиции и Следственного комитета. Оказалось, что преступление он совершил на служебном автомобиле. В миграционную службу и работодателю мужчины внесли представления об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Правоохранители потребовали привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.