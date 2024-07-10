Из-за капитального ремонта Комсомольского моста придется корректировать работу 26 светофоров. Пропускная способность моста у Телецентра снизится на 30 %.

Из-за капитального ремонта Комсомольского моста придется корректировать работу 26 светофоров. Пропускная способность моста у Телецентра снизится на 30 %.

Сегодня на заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства подробно разбирался грядущий капитальный ремонт двух городских мостов – Комсомольского через Омь в центре города и имени 60-летия ВЛКСМ через Иртыш у Телецентра. Работы будут вестись в 2024–2026 годах и обойдутся бюджету более чем в 4 млрд рублей.

Уже этой осенью начнут ремонтировать мост у Телецентра. Как пояснил глава департамента транспорта Вадим Кормилец, на период работ будут функционировать четыре из шести полос движения, пропускная способность моста снизится на 30 %.

– Проезжая часть моста имени 60-летия ВЛКСМ на три метра шире, чем Ленинградского. Организация движения здесь будет предусмотрена по четырем полосам, пропускная способность сократится на 30 %, а не на 60 %, как на Ленинградском мосту, – сказал депутатам Кормилец.

Чиновник пояснил, что для корректировки организации движения потребуется внести изменения в режимы работы более чем двадцати светофоров, в основном в центре города. Троллейбусы, которые сейчас ходят по мосту у Телецентра временно прекратят работу, их заменят автобусами, следующими по тем же маршрутам. Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ завершится в 2026 году.

Комсомольский мост будет полностью закрыт с октября 2025 года по октябрь 2026-го. Чтобы избежать пробок, департамент транспорта скорректирует работу 26 светофоров.

– Предварительно потребуется корректировка 26 светофоров. Проект временной организации движения коснется всего города, нужно будет понять, какие перекрестки как регулировать, – отметил замруководителя департамента строительства мэрии Михаил Сизов.

Также ремонт самого старого по времени строительства (1953 год) моста в Омске потребует перекраивания маршрутов общественного транспорта. Часть из них пойдет по улице Ленина через Юбилейный мост. Другая – через Фрунзенский мост, который сейчас активно используется «выгнанными» из центра города маршрутками.