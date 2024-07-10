Сооружение аварийное, но жители этот факт игнорируют.

Сооружение аварийное, но жители этот факт игнорируют.

Пешеходный подвесной мост, соединяющий деревни Самаринку и Игнатьево в Кормиловском районе, опустился в Омь. Жители пожаловались в соцсетях, что вынуждены переходить реку практически вброд.

Отметим, что аварийным мост признали еще осенью 2018 года, когда после ледостава у сооружения сорвало центральные сваи. В 2019 году администрация района сообщила, что ремонтировать бесхозный мост не планирует.

– Со всеми жителями была проведена беседа о том, что мост сейчас нельзя эксплуатировать, это опасно. Еще в прошлом году были заварены проходы, но их отломали. Есть нормальный мост, по которому люди могут ходить, – пояснили «НГС55» в прокуратуре.

От Игнатьево также есть 5-километровая обходная грунтовая дорога к районному центру.