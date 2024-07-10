Родные не могут связаться с мужчиной со вчерашнего дня.

Родные не могут связаться с мужчиной со вчерашнего дня.

В Омске пропал 85-летний Юрий Бессарабов. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» 9 июля он уехал в лес за ягодами и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 170 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в голубую олимпийку с красными полосками, зеленые камуфлированные штаны, черные ботинки, зеленую камуфлированную панаму. С собой имел желтый бидон.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.