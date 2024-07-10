Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт запланировали в конце следующей недели.
В парке «Вокруг света» продолжается семейный музыкальный фестиваль. В следующую пятницу, 19 июля, на сцене «Зеленого острова» выступит группа RASA (0+).
Программа праздника:
  • 16:00 – игровая программа «МузКвест»;
  • 17:00 – концерт детского творчества «Открытый микрофон»;
  • 18:00 – разогрев от омской кавер-группы DaMaxX & Kate Fameli;
  • 19:00 – выступление группы RASA.
Ранее в парке выступили Тимати, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и др. Ожидаются также концерты Анны Семенович и Niletto.
·Культура/Афиша

Концерт запланировали в конце следующей недели.
В парке «Вокруг света» продолжается семейный музыкальный фестиваль. В следующую пятницу, 19 июля, на сцене «Зеленого острова» выступит группа RASA (0+).
Программа праздника:
  • 16:00 – игровая программа «МузКвест»;
  • 17:00 – концерт детского творчества «Открытый микрофон»;
  • 18:00 – разогрев от омской кавер-группы DaMaxX & Kate Fameli;
  • 19:00 – выступление группы RASA.
Ранее в парке выступили Тимати, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и др. Ожидаются также концерты Анны Семенович и Niletto.