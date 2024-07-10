Омск-Информ
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·Общество

Он обменял их на 160 тысячи рублей купюрами.
Во время «Монетной недели» омичи обменяли в банках больше 470 тысяч монет на 2 млн рублей. Как сообщает Банк России, по количеству монет Омская область вошла в топ-10 регионов.
Чаще всего омичи приносили на обмен 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В один из банков мужчина принес 25,5 тыс. монет разных номиналов почти на 160 тыс. рублей. Еще один омич сдал 420 монет по 5 копеек, 250 монет по 1 копейке и 155 монет по 10 копеек.
– Чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот, но зато они служат дольше. Акция как раз помогает вернуть в оборот монеты, которые осели в кошельках и копилках омичей. И хочу напомнить, что монеты любых номиналов обязаны принимать в магазинах и банках. Жалобы на отказ в первом случае следует направлять в Роспотребнадзор, во втором –  в Банк России, – отметил заместитель управляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.
Следующая «Монетная неделя» состоится осенью. По условиям акции можно обменять мелочь на банкноты без комиссии.
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·Общество

Он обменял их на 160 тысячи рублей купюрами.
Во время «Монетной недели» омичи обменяли в банках больше 470 тысяч монет на 2 млн рублей. Как сообщает Банк России, по количеству монет Омская область вошла в топ-10 регионов.
Чаще всего омичи приносили на обмен 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В один из банков мужчина принес 25,5 тыс. монет разных номиналов почти на 160 тыс. рублей. Еще один омич сдал 420 монет по 5 копеек, 250 монет по 1 копейке и 155 монет по 10 копеек.
– Чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот, но зато они служат дольше. Акция как раз помогает вернуть в оборот монеты, которые осели в кошельках и копилках омичей. И хочу напомнить, что монеты любых номиналов обязаны принимать в магазинах и банках. Жалобы на отказ в первом случае следует направлять в Роспотребнадзор, во втором –  в Банк России, – отметил заместитель управляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.
Следующая «Монетная неделя» состоится осенью. По условиям акции можно обменять мелочь на банкноты без комиссии.
1136