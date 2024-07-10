В микрорайоне с развитой инфраструктурой можно взять в аренду комплекс зданий с собственным земельным участком, идеально подходящий для детского образовательного учреждения.

В микрорайоне с развитой инфраструктурой можно взять в аренду комплекс зданий с собственным земельным участком, идеально подходящий для детского образовательного учреждения.

Есть мечта открыть собственный частный детский садик или небольшую авторскую школу с продленкой, но не можете найти для этого подходящее место?

Образцовое помещение ждет своего арендатора! Светлое, просторное и уютное пространство несколько лет назад было перепланировано и оборудовано профессионалами как раз под эти задачи. Здесь легко создать атмосферу заботы, любви и тепла, где каждый ребенок будет чувствовать себя как дома.

Все корпуса соединены в единый комплекс теплыми переходами. В помещениях организованы спальные и игровые комнаты, есть кухня и столовые, спортивный и актовый залы, отдельные медицинский и административный кабинеты.

Туалетные комнаты оформлены специально для детей разного возраста.

В корпусах общей площадью 1850 «квадратов» могут разместиться 7-8 групп, места хватит более чем для 110 ребятишек. Важно, что комплекс расположен на собственном огороженном земельном участке площадью 3,9 тысячи кв. м. Детям есть где погулять на свежем воздухе, а также позаниматься спортом на специальных площадках. Для удобства родителей перед входом – просторная автомобильная парковка.

Комплекс для детского образовательного учреждения находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой, недалеко от остановок общественного транспорта, по адресу: г. Омск, ул. 1-я Поселковая, 1в.

Аренда этого помещения – отличная инвестиция в ваше будущее, так как частные детские садики и школы с продленкой входят в число наиболее быстро окупаемых бизнесов.

Не упустите свой шанс! Звоните прямо сейчас и закрепите за собой это уникальное помещение!

По всем вопросам обращайтесь по тел. +7(903)927-37-27.

ООО КСМ «Омский». ИНН 5502044787. Реклама