В Москве завершилась работа выставки-форума «Россия».

В Москве завершилась работа выставки-форума «Россия».

В Москве на ВДНХ завершилась работа выставки-форума «Россия», на которой были представлены достижения 89 регионов страны. Как сообщает Ом1 со ссылкой на региональный Минспорта, стенд Омской области посетили 13 млн человек.

Стенд представлял из себя экспозицию, в центре которой находился арт-объект в виде части ракеты «Ангара» в натуральную величину. Посетители вставали в очередь, чтобы забраться внутрь нее.

В итоге стенд региона получил звание самого молодежного. Отметим, что кроме обычных посетителей стенд посетил президент России Владимир Путин.