Омск-Информ
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·Общество

Такую программу сделали в честь Дня космонавтики. Также посетители могут изучить экспонат изнутри.

В День космонавтики на стенде Омской области на выставке «Россия» на ВДНХ запустили тематическую программу в честь пуска ракеты «Ангара-А5». Как рассказали в пресс-службе регионального Минспорта, в течение дня посетители выставки смогут увидеть кадры вчерашнего пуска ракеты. Кроме того, ракету можно будет изучить изнутри с помощью 3D-медиакапсулы.

Также была обновлена и экспозиция омского художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Специально ко Дню космонавтики он создал мини-альбом с портретами и биографиями космонавтов.

·Общество

Такую программу сделали в честь Дня космонавтики. Также посетители могут изучить экспонат изнутри.

В День космонавтики на стенде Омской области на выставке «Россия» на ВДНХ запустили тематическую программу в честь пуска ракеты «Ангара-А5». Как рассказали в пресс-службе регионального Минспорта, в течение дня посетители выставки смогут увидеть кадры вчерашнего пуска ракеты. Кроме того, ракету можно будет изучить изнутри с помощью 3D-медиакапсулы.

Также была обновлена и экспозиция омского художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Специально ко Дню космонавтики он создал мини-альбом с портретами и биографиями космонавтов.