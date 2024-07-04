Гости выставки «Россия» на ВДНХ приедут посмотреть Омск.

Гости выставки «Россия» на ВДНХ приедут посмотреть Омск.

В Омскую область приедут гости международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. За время работы выставку посетили 18 млн человек.

Юбилейным гостем стала юная жительница из Владимира, которая пришла вместе с родителями и младшим братом. Посетителям вручили сертификат на путешествие в Омскую область всей семьей.

Добавим, что выставка работает уже восемь месяцев. Она закроется в следующий понедельник, 8 июля.