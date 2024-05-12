На выставке-форума «Россия» на ВДНХ запланирован массовый свадебный парад. Омские молодожены получили наряды в русских традициях.

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ запланирован массовый свадебный парад. Омские молодожены получили наряды в русских традициях.

Сегодня, 12 мая, в Москве в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдет большой свадебный парад с участием 150 пар. Среди них есть и омичи, которые заключат брачный союз в рамках мероприятия.

Для Анастасии Долговой и Александра Афанасьева сшили винтажные свадебные костюмы в традициях русского кроя. Ребята знакомы уже 8 лет, познакомились у друзей и полюбили друг друга.

Жениху изготовили штаны и косоворотку, сшитую по крою тюкалинской рубахи. Платье невесты украшают крупные пуговицы и пышные рукава-фонарики с широкими манжетами.

Мероприятие начнется с шествия пар и продолжится массовым бракосочетанием. Поздравить молодоженов приедут Полина Гагарина, Ирина Дубцова и Юлия Ковальчук. Каждой новоиспеченной семье вручат лампаду с огнем Всероссийского семейного очага «Сердце России».