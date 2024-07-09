В Омской области увезли в больницу больше зараженных коронавирусом, чем неделю назад.

В Омской области увезли в больницу больше зараженных коронавирусом, чем неделю назад.

Сегодня, 9 июля, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом огласил статистику по заболеваемости за неделю (с 1 по 7 июля). За это время в России с болезнью госпитализировали 833 человека. Число госпитализаций снизилось на 6,7% по сравнению с прошлой неделей. Количество выздоровевших составило 6 796 человек.

Что касается Омской области, то за неделю в регионе произошло 66 случаев заражения ковидом. 17 человек госпитализировали, выздоровели 93 омича. По сравнению с прошлой неделей улучшилась статистика по заражению, смертности и выздоровлению больных. Однако число госпитализированных стало выше – неделей ранее их было 9.