Чиновника пытаются через суд заставить отказаться от дорогой машины.

Чиновника пытаются через суд заставить отказаться от дорогой машины.

Прокуратура Омской области выявила нарушения в деятельности администрации Калачинского района. Как сообщили в ведомстве, АО «Калачинский коммунальник» купил автомобиль Volkswagen Tiguan, стоимостью более 2,2 млн рублей, и сдавал его в аренду МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области» для использования главой района Фридрихом Мецлером.

При этом в распоряжении районной администрации уже имеются Renault Duster и Chevrolet Niva, которые может использовать глава. То есть новую иномарку чиновники купили без объективной необходимости и без торгов.

Прокуратура потребовала, чтобы чиновники Калачинского района устранили нарушения, однако должных мер последние не приняли. В связи с этим заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров обратился в суд, чтобы признать договор аренды недействительным, вернуть машину арендодателю, а в бюджет – более 2,5 млн рублей, уплаченных за аренду.

Иск рассматривает Арбитражный суд Омской области.