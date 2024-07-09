Омск-Информ
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·Общество

Ее не включили вовремя жителям Левобережья и Нефтяников.
Двухнедельное профилактическое отключение горячей воды в Советском и Кировском округах затянулось. Оно началось 25 июня и должно было завершиться вчера, 8 июля. Однако горячей воды до сих пор нет. Об этом корреспонденту РИА «Омск-информ» рассказали жильцы домов на улицах 50 лет Профсоюзов и Перелета.
Ранее горячую воду вовремя не включили жителям «Амура». Причиной стали неполадки на сетях.
Отметим, что в четверг, 11 июля, в Омске стартует шестая волна профилактических отключений горячей воды. На этот раз без нее останутся несколько сотен домов в Центральном и Советском округах.
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·Общество

Ее не включили вовремя жителям Левобережья и Нефтяников.
Двухнедельное профилактическое отключение горячей воды в Советском и Кировском округах затянулось. Оно началось 25 июня и должно было завершиться вчера, 8 июля. Однако горячей воды до сих пор нет. Об этом корреспонденту РИА «Омск-информ» рассказали жильцы домов на улицах 50 лет Профсоюзов и Перелета.
Ранее горячую воду вовремя не включили жителям «Амура». Причиной стали неполадки на сетях.
Отметим, что в четверг, 11 июля, в Омске стартует шестая волна профилактических отключений горячей воды. На этот раз без нее останутся несколько сотен домов в Центральном и Советском округах.
1363