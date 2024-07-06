Омск-Информ
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·Общество

Под отключение попадут 603 объекта.

В «Омск-РТС» анонсировали очередное плановое отключение горячей воды. С 11 по 24 июля понадобятся тазики и бойлеры жителям домов Центрального и Советского округов Омска.

Воду отключат на Линиях, Северных, Дачных, Челюскинцев, микрорайоне «Старгород», улицах Волочаевской, Гусарова, Добровольского, Долгирева, Кемеровской, Орджоникидзе, Красном Пути, Омской, Тарской, Гусарова, 1- й Ледорезной и других. Всего под отключение попадут 603 объекта.

·Общество

Под отключение попадут 603 объекта.

В «Омск-РТС» анонсировали очередное плановое отключение горячей воды. С 11 по 24 июля понадобятся тазики и бойлеры жителям домов Центрального и Советского округов Омска.

Воду отключат на Линиях, Северных, Дачных, Челюскинцев, микрорайоне «Старгород», улицах Волочаевской, Гусарова, Добровольского, Долгирева, Кемеровской, Орджоникидзе, Красном Пути, Омской, Тарской, Гусарова, 1- й Ледорезной и других. Всего под отключение попадут 603 объекта.