Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

С неудобствами придется столкнуться жителям улиц Перелета, Крупской, Менделеева, Энтузиастов, Химиков, Бархатовой и др.
На следующей неделе в Омске планируются новые двухнедельные отключения горячей воды. С 25 июня по 8 июля без воды останутся 2643 дома в Кировском и Советском округах.
Улицы, где планируются отключения: Перелета, Туполева, Крупской, Рокоссовского, Конева, Менделеева, Энтузиастов, Малунцева, Химиков, Магистральная, Заозерная, Бархатовой и др. Подробный график опубликован на сайте «Омск РТС».
Отметим, что плановые отключения горячей воды начались в городе еще в мае. Они необходимы ресурсоснабжающим организациям для проведения профилактики и ремонта. Однако некоторые жители начали жаловаться, что в их домах воды нет дольше положенных двух недель.
1059
·Общество

С неудобствами придется столкнуться жителям улиц Перелета, Крупской, Менделеева, Энтузиастов, Химиков, Бархатовой и др.
На следующей неделе в Омске планируются новые двухнедельные отключения горячей воды. С 25 июня по 8 июля без воды останутся 2643 дома в Кировском и Советском округах.
Улицы, где планируются отключения: Перелета, Туполева, Крупской, Рокоссовского, Конева, Менделеева, Энтузиастов, Малунцева, Химиков, Магистральная, Заозерная, Бархатовой и др. Подробный график опубликован на сайте «Омск РТС».
Отметим, что плановые отключения горячей воды начались в городе еще в мае. Они необходимы ресурсоснабжающим организациям для проведения профилактики и ремонта. Однако некоторые жители начали жаловаться, что в их домах воды нет дольше положенных двух недель.
1059