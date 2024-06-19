Ресурсоснабжающая организация накопила долгов за газ, и поставщик топлива приостановил его отпуск на котельную. Страдают от этого люди.

Ресурсоснабжающая организация накопила долгов за газ, и поставщик топлива приостановил его отпуск на котельную. Страдают от этого люди.

На омском Левобережье без горячей воды остался крупный микрорайон Регата, включающий 12 многоквартирных домов. 4 июня ее выключили для проведения плановых работ на сетях, однако спустя две недели поставки ресурса не возобновились.

Как оказалось, поставщик горячей воды, ООО «ПТЭ», накопил долг за 230 тыс. кубометров газа. Ресурсоснабжающая организация приостановила отпуск голубого топлива должнику.

– Сегодня я был у министра энергетики, как раз мы по этому вопросу разговаривали. Генеральный директор «Межрегионгаза» заявил однозначно: «Пока не погасите весь долг, мы газ не подадим», – сказал в комментарии «СуперОмску» руководитель компании «ПТЭ» Юрий Малявка.

Поставщик горячей воды имеет долгов на 42 млн рублей. Причинами их образования называются низкий, по мнению компании, тариф и долги населения.

Министерство энергетики и ЖКХ Омской области ситуацию с микрорайоном Регата пока не комментировало.