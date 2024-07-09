Компания «Газпром межрегионгаз Омск» расширяет рынок сбыта газа производственным потребителям. Общий объем поставок уже превысил 54 %.
Компания «Газпром межрегионгаз Омск» расширяет региональный рынок сбыта природного газа. Количество производственных потребителей уже увеличилось на 263 контрагента, которым ранее поставлялся газ ПАО «Газпром нефть».
В настоящее время региональный поставщик газа завершает договорную кампанию с новыми контрагентами. Среди крупных потребителей – ООО «Титан-Агро», АО «Омсккровля», АО «Автогенный завод» и ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь».
– По данным на 1 июля, заключено 95 % договоров поставки газа, и работа по этому направлению продолжается, – рассказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.
С учетом новых контрагентов количество производственных потребителей «Газпром межрегионгаз Омск» увеличилось до 2125, а общий объем поставок газа на региональном рынке превысил 54 %.