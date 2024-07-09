Деньги на составление проекта ремонтных работ выделят федеральные власти.

Деньги на составление проекта ремонтных работ выделят федеральные власти.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области разместило аукцион на поиск подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для реставрации знаменитого дома с башней и часами на Любинском проспекте. Артефакт расположен на доме по улице Ленина, 14, и известен тем, что раньше каждый новый час анонсировал характерным боем. Заказчиками стали приставы, которые располагаются в этом здании и давно должны были привести городскую достопримечательность в порядок.

Начальная стоимость проектных работ оценивается в 1,9 млн рублей. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета. Исполнитель должен разработать документы до конца нынешнего года.

В середине июля прошлого года региональный Минкульт обратился в суд из-за поехавшей башни. По федеральному закону собственники обязаны должным образом содержать объект культурного наследия. После этого конструкцию огородили, чтобы она не упала на прохожих. Башня пришла в негодность в июне 2021 года. Последний раз объект ремонтировали к 300-летию Омска, в 2016 году.