Деньги на составление проекта ремонтных работ выделят федеральные власти.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области разместило аукцион на поиск подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для реставрации знаменитого дома с башней и часами на Любинском проспекте. Артефакт расположен на доме по улице Ленина, 14, и известен тем, что раньше каждый новый час анонсировал характерным боем. Заказчиками стали приставы, которые располагаются в этом здании и давно должны были привести городскую достопримечательность в порядок.
Начальная стоимость проектных работ оценивается в 1,9 млн рублей. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета. Исполнитель должен разработать документы до конца нынешнего года.
В середине июля прошлого года региональный Минкульт обратился в суд из-за поехавшей башни. По федеральному закону собственники обязаны должным образом содержать объект культурного наследия. После этого конструкцию огородили, чтобы она не упала на прохожих. Башня пришла в негодность в июне 2021 года. Последний раз объект ремонтировали к 300-летию Омска, в 2016 году.