Сейчас в здании находится музей «Либеров-центр», а более ста лет назад здесь поселили полпреда ВЧК по Сибири и его жену-садистку.

В Омске собираются отреставрировать памятник деревянного зодчества. Старинный дом находится на улице Думской, 3, сейчас в нем располагается музей «Либеров-центр».

На портале государственных закупок определен исполнитель, который займется подготовкой проектной документации для реставрации памятника культуры. Договор заключили с омской фирмой «Бюро диагностики строительных конструкций» под руководством Никиты Беляева. Фирма готова провести необходимые работы за 2,9 млн рублей, сэкономив почти полтора миллиона по сравнению с первоначальной стоимостью контракта.

Проект реставрации здания необходимо сдать до конца октября. Когда начнется сам процесс восстановления дома, пока неизвестно.

Дом № 3 на улице Думской был возведен еще в 1911 году. Изначально принадлежал семье братьев Кабалкиных – присяжного поверенного Александра, гласного городской Думы, адвоката Абрама и инженера Иосифа – и их сестры Сары. Затем был национализирован. В 1920 году в доме поселили прибывшего в Омск полномочного представителя ВЧК по Сибири Ивана Павлуновского и его молодую жену-латышку Мильду Дзелтынь. Павлуновский был верным соратником создателя ВЧК Феликса Дзержинского, отличался чрезвычайной жестокостью по отношению к несогласным с властью Советов. Был направлен в Сибирь для подавления крестьянских восстаний: дотла сжигал целые деревни, пачками подписывал распоряжения о расстрелах.

Не меньшую жестокость проявляла и его супруга Мильда. В частности, она лично пытала и в присутствии своего мужа расстреляла героиню Первой мировой войны, создательницу знаменитого женского «батальона смерти» Марию Бочкареву. Супружеская чета жила в Омске до лета 1921 года, когда полпредство ВЧК перевели в Новониколаевск (ныне – Новосибирск). Павлуновского расстреляли в 1937 году, а его жена отправилась в лагеря на долгие 20 лет.