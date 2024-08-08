Камбэк картины Маковского «Боярыня у окна» произошел после длительной реставрации.

В омский Музей имени М. А. Врубеля к 185-летию со дня рождения художника после длительной реставрации вернулась картина Маковского «Боярыня у окна». Реставрационные и исследовательские работы осуществлялись при поддержке НПО «Мир» и лично гендиректора Александра Беляева.

Известно, что Маковский считается одним из лучших живописцев последней трети XIX века. В 1880-х годах он специализировался на портретах и исторических картинах, став самым популярным и высокооплачиваемых художником того времени.

Картина «Боярыня у окна» была написана Маковским на вершине творческой карьеры. В то время мастер увлекался темой русской старины XVII века. Отмечается, что роскошный боярский быт имел успех не только в России, но и за границей.

Полотно «Боярыня у окна» поступило в Западно-Сибирский краевой музей в 1927 году из Государственного музейного фонда. Как отмечают в музее, эта картина детально отражает образ молодой богатой женщины. Интересно, что позировала для картины жена художника Юлия Маковская. Ее черты присутствуют во многих произведениях автора.

В 2023 году это полотно было передано в реставрационную мастерскую живописи. Как отмечают специалисты, физико-оптические исследования показали наличие следов многочисленных реставраций, затронувших и холст, и красочный слой. В течение времени они стали нарушать экспозиционный вид произведения. Также конструкция авторского подрамника потеряла жесткость, что привело к провисанию и деформации холста, что в свою очередь сказывалось на состоянии красочного слоя. На заседании реставрационного совета музея было решено провести полную реставрацию картины с удалением старых заплат, дублированием обветшавших кромок, изготовлением нового подрамника. Однако особую проблему создавали мелкие, еле заметные, но многочисленные отставания красочного слоя по всей поверхности, на устранение которых ушло много времени.

Макрофотографии дали возможность раскрыть некоторые секреты «кухни» живописца. Маковский писал лицо и руки по подготовительному слою холодного зеленого цвета, что в сочетании с оттенками персикового и розового, положенными поверх подмалевка, позволяло добиться тончайшей цвето-теневой передачи и почти ощутимой телесности.