В первом месяце лета у многих жителей региона случился отпуск, и до места назначения они отправились воздухом.
Омский аэропорт назвал топ направлений, куда жители региона отправлялись в июне. Для многих полеты в первый месяц лета были связаны с долгожданным отпуском. Рейтинг традиционно возглавила Москва, далее идут Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.
Также в десятку российских популярных городов входят Махачкала, Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Горно-Алтайск.
Что касается международных направлений, то страны вылета распределились так:
- Турция (Анталья)
- Казахстан (Астана)
- Египет (Хургада)
- Узбекистан (Наманган)
- Азербайджан (Баку)
Ранее сообщалось, что к окончанию строительства Федоровки пассажиропоток Омского аэропорта составит 2 млн пассажиров.