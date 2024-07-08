Омск-Информ
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·Отдых и туризм

В первом месяце лета у многих жителей региона случился отпуск, и до места назначения они отправились воздухом.

Омский аэропорт назвал топ направлений, куда жители региона отправлялись в июне. Для многих полеты в первый месяц лета были связаны с долгожданным отпуском. Рейтинг традиционно возглавила Москва, далее идут Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.

Также в десятку российских популярных городов входят Махачкала, Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Горно-Алтайск.

Что касается международных направлений, то страны вылета распределились так:

  • Турция (Анталья)
  • Казахстан (Астана)
  • Египет (Хургада)
  • Узбекистан (Наманган)
  • Азербайджан (Баку)

Ранее сообщалось, что к окончанию строительства Федоровки пассажиропоток Омского аэропорта составит 2 млн пассажиров.

·Отдых и туризм

В первом месяце лета у многих жителей региона случился отпуск, и до места назначения они отправились воздухом.

Омский аэропорт назвал топ направлений, куда жители региона отправлялись в июне. Для многих полеты в первый месяц лета были связаны с долгожданным отпуском. Рейтинг традиционно возглавила Москва, далее идут Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.

Также в десятку российских популярных городов входят Махачкала, Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Горно-Алтайск.

Что касается международных направлений, то страны вылета распределились так:

  • Турция (Анталья)
  • Казахстан (Астана)
  • Египет (Хургада)
  • Узбекистан (Наманган)
  • Азербайджан (Баку)

Ранее сообщалось, что к окончанию строительства Федоровки пассажиропоток Омского аэропорта составит 2 млн пассажиров.